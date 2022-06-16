النجف تنفق على الاستثمار خلال 5 أشهر مايعادل 80% مما تم انفاقه خلال العام الماضي بالكامل

2022/06/16 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انفقت محافظة النجف خلال الاشهر الخمسة الماضية، مايعادل 80% مما تم انفاقه خلال العام الماضي بالكامل على المشاريع الاستثمارية.

وقال محافظ النجف ماجد الوائلي، إن هنالك 150 مشروعاً حالياً في المحافظة، فيما بين نأه “تم صرف 82 مليار دينار خلال العام الماضي 2021، وتم صرف 70 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية”، لافتاً إلى “وجود إجراءات تدقيقية إدارية لرفع رصانة العمل لضمان مشاركة بنسبة أكبر”.

وبذلك فأن المصاريف على المشاريع الاستثمارية خلال الاشهر الخمسة الماضية، تعادل 80% مما تم انفاقه خلال 2021 بالكامل.

وأشار إلى أنه “تم إيقاف تحويل المناطق الخضراء إلى مناطق ذات نشاط تجاري، والتوجه نحو تكثيف التشجير وإنشاء غابة ترفيهية بسعة 70 دونماً، إضافة إلى إنشاء مناطق استراحة خضراء بين المقبرتين الجديدة والقديمة بطول 3 كم، ومنطقة ترفيهية مطلة على البحر”، مؤكداً “التوجه إلى استكمال مبادرة داري السكنية ومجمع السلام”.

وفي الحديث عن أعمال النظافة في المحافظة، قال الوائلي، إن “1100 – 1200 طن من النفايات ترفع يومياً، وتسعى المحافظة إلى رفع كفاءة بلدية النجف الأشرف لرفع 1500 طن”.

ولفت إلى أن “مجلس الوزراء خصص 3 مليارات لشراء آليات جديدة وذلك لقدم الآليات في بلدية النجف الأشرف وقلة عدد العاملين فيها”، مشيراً إلى “منح فرصة استثمارية لمصنع تدوير النفايات، ومنح فرصة 4000 دونم لإنشاء مدينة صناعية بعد تلكئها لسنين طويلة”.

وأكد، أن “العمل في ساحة مظفر إلى الطريق الحولي حُلت، ومنح العمل لشركة استثمارية وستباشر فيه خلال الفترة القادمة”، لافتاً إلى أن “العمل جارٍ على إنشاء معمل أدوية بمساحة 20 دونم”.

وأشار إلى أن “السير في إجراءات العمل لتأهيل منطقة النجف السكنية المتوقف منذ العام 2005 وتقلصت مساحتها من 1600 دونم إلى 100 دونم”.

وبشأن عمل ديوان المحافظة، قال الوائلي، إنه “تم ترشيق أعداد الموظفين من ديوان المحافظة وإلغاء التنسيبات من دوائر أخرى، وتم تفعيل الرقم الوظيفي ومن خلال ذلك تم رصد 250 موظفاً بإزدواج الراتب والعمل على إيقافها وإحالة المقصرين”.

ونوه بأنه “لا توجد شبكات مجارٍ في حي النداء بالمحافظة وبناءً على قانون الدعم الطارئ سيتم إعداد تصاميم جديدة وسيبدأ العمل في قادم الأيام”، موضحاً أن “حصة النجف الأشرف من القانون 330 مليار دينار بصورة غير رسمية كرقم أولي”.

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