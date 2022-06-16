هل نتصالح مع المرض النفسي؟

2022/06/16 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازال أمامنا طريق طويل جدا، لكي نتعامل مع الأمراض النفسية بشكل سليم وصحي ينقذ المرضى النفسيين..وينقذ محيطهم.

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