طلبات إعانات البطالة الأمريكية تتجاوز الـ229

2022/06/16 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية عن توقعات الأسواق هذا الأسبوع، حيث بلغ عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية نحو 229 ألف طلب جديد، وهو أكبر من التوقعات التي أشارت لانخفاض حجمها إلى نحو 215 ألف طلب، وهي أعلى من القراءة السابقة التي سجلت 229، […]

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