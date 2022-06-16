2022/06/16 | 17:22 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن الجنابي - وزير وسفير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الخامس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سابق / أجزاء من كتاب سينشر قريباً
الكثير من مواقف وإجراءات صدام حسين
وحكومته بحق بعض الأفراد والفئات
مستغرَبة وغامضة، وقد يتحول فيها
«البطل» الحائز على أكثر أنواط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الخامس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).