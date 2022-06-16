الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الخامس

2022/06/16 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير وسفير

سابق / أجزاء من كتاب سينشر قريباً

الكثير من مواقف وإجراءات صدام حسين

وحكومته بحق بعض الأفراد والفئات

مستغرَبة وغامضة، وقد يتحول فيها

«البطل» الحائز على أكثر أنواط

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