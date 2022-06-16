2022/06/16 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وجّه أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، بفتح شارع 40 ضمن مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠ الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد بابل.

وذكر بيان للأمانة تلقته خبر برس (واخ)، أن “أمين بغداد أجرى زيارة تفقدية لمقر بلدية الرشيد، التقى خلالها عدداً من المراجعين والموظفين، واستمع الى آرائهم ومشكلاتهم، وأوعز بمعالجتها وتسهيل اجراءات سير المعاملات والتصرفات العقارية وانجازها باسرع وقت”.

واضاف البيان أن “أمين بغداد التقى ممثلين عن أهالي مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠ بحضور مدير بلدية الرشيد ومدير عام دائرة المشاريع وممثلين عن دائرتي ماء بغداد والتصاميم، لبحث تقديم الخدمات للمقاطعتين، بوصفهما افراز حديث افتقر للخدمات لمدة طويلة ويتطلب خدمات تحتية جديدة”.

ولفت الى أن “امين بغداد وجّه بفتح وإكساء شارع 40 الرئيس الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد بابل، لخدمة أهالي المقاطعتين وتخفيف الزخم عن الطرق الداخلية ضمن قاطع بلدية الرشيد”.

وأشار الى أن “أمين بغداد أوعز لدائرة ماء بغداد باجراء كشف سريع لتوفير الماء الصافي لبعض مناطق المقاطعتين، بعد ان بدأت تؤهل بالسكان”، لافتاً الى أن “هناك خطط تم اعدادها لخدمة المقاطعتين”.

وأوضح البيان، أن “الرؤية الجديدة لأمين بغداد تتضمن الإهتمام بالمناطق ذات الإفراز الحديث في أطراف العاصمة، وتوفير الخدمات الضرورية لها، لاسيما مناطق شمال الكاظمية والصابيات والتاجيات وأركية وفاضل والرواد وافرازات الثعالبة، إضافة الى مقاطعتي ٢ و٣ / ١٠، عادّاً إياها مناطق رسمية تحتاج لخدمات لغرض امتصاص الزخم السكاني عن مركز العاصمة واحياء هذه المناطق بما يتيح فرص البناء للحصول على السكن اللائق للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يجري زيارة لبلدية الرشيد ويوجّه بفتح شارع 40 الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد – بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يجري زيارة لبلدية الرشيد ويوجّه بفتح شارع 40 الرابط بين شارع العزاوي وطريق بغداد – بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).