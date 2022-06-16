صفر وفيات وعدّاد كورونا يحلّق مجددا في الإصابات

2022/06/16 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 126 شخصا للشفاء، مع تسجيل حالة وفاة واحدة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 12235”.

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