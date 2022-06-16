الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” غرب طوزخورماتو

2022/06/16 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تصدى الحشد الشعبي، اليوم الخميس، لتعرض “داعشي” على قاطع الجيش غرب طوزخورماتو.وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لايرث نيوز، أن “قوة من اللواء 52 بالحشد نجحت بتقديم الاسناد للجيش بعد تعرض على قرية دبج غرب طوزخورماتو”.

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