نسبة الاصابة ترتفع الى الضعف خلال ايام قليلة.. موجة خامسة محتملة

2022/06/16 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت نسبة الاصابة في العراق الى الضعف خلال ايام قليلة، مايشير الى احتمالية دخول موجة خامسة للعراق.وسجل العراق اليوم الخميس 413 اصابة جديدة، باجراء 6476 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 6%، بعد ان كانت مستقرة طوال الاسابيع الماضية عند 3% فقط، مايعني ان نسبة الاصابة ارتفعت […]

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