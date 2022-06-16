وزير التعليم رئيساً فخرياً لنادي الطلبة

2022/06/16 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الطلبة، تسمية وزير التعليم العالي نبيل كاظم، رئيساً فخرياً للنادي.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، سمت وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب رئيساً فخرياً للنادي”.يذكر ان الهيئة الإدارية الجديدة للنادي تخلو من أي شخصية رياضية.وفاز علي حميد بمنصب رئيس النادي، […]

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