هل سينزل رعايا السلطان ، ضد السلطان ، الى الشارع في 17 يوليوز القادم ؟ - سعيد الوجاني

2022/06/16 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Est-ce que les sujets du sultan vont descendre dans la rue le 17 juillet prochain ?منذ بضعة أيام ، اطلق ثلاثة اشخاص تافهين ، بسبب نزوة طائشة ، دعوة لنزول مغاربة المهجر ، و ( جمهوري ) المهجر، لتنظيم وقفة امام سفارات ، وقنصليات النظام السلطاني العلوي بالمهجر .



كما وجهوا نفس الدعوة ، عبارة عن نزوة طائشة ، لرعايا الداخل ، للنزول الى الشارع ، ونفض غبار الرعية عن اكتافهم ، لإسقاط النظام السلطاني ال ......





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