انفوغراف: عدد حجاج العالم والخليج خلال 2022 لأول مرة بعد الجائحة

2022/06/16 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

سمحت المملكة العربية السعودية باستقبال مليون حاج من الداخل والخارج هذا العام لأداء المناسك بعد عامين من قصر الفريضة على الموجودين داخل المملكة.

وسيؤدي 850 ألف حاج المناسك من خارج المملكة هذا العام، في حين سيؤدي 150 ألفاً المناسك من الداخل، ووفق شروط في مقدمتها تلقي اللقاح.

ووزعت السلطات حصصاً على الدول أقل بكثير من تلك التي كانت تحصل عليها في مرحلة ما قبل الوباء؛ بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين في كل مكان.

وسيكون عدد حجاج العراق اكثر من 15 الف حاج هذا الموسم.

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