اقتحام الكابيتول.. قاض جمهوري متقاعد ينتقد

2022/06/16 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقدم القاضي الفيدرالي المتقاعد، جي مايكل لوتيج، شهادته، الخميس، أمام لجنة الكونغرس الأميركي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كاشفا عن "خطة ترامب للتمسك بالسلطة"، وفقا لبيان حصلت "سي إن إن" على نسخة منه.

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