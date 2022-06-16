خبراء يحذرون من آثار سلبية لمشروبات الدايت خلال 10 دقائق

2022/06/16 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر خبراء صحة، اليوم الخميس، من تأثير سلبي سريع على جسم الإنسان يبدأ حتى بعد 10 دقائق من تناول مشروبات الدايت.ويقول خبير الصحة والصيدلي البريطاني نيراج نايك، إنه بعد 10 دقائق فقط من شرب مشروب غازي دايت، يقوم حمض الفوسفوريك الموجود بهذه المشروبات بمهاجمة مينا الأسنان.بالإضافة إلى ذلك، فإن المُحليات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات، مثل الأسبارتام، تخدع جسمك ليعتقد أنه قد استهلك للتو السكر وحصل على سعرات حرارية، الأمر الذي يدفع البنكرياس لإفراز الإنسولين دون وجود حاجة لذلك.بعد 20 دقيقةقال نايك، إنه في غضون 20 دقيقة من تناول مشروبات الدايت، يقوم جسمك بتشغيل وضع تخزين الدهون، حيث يتسبب إفراز كميات كبيرة من الإنسولين في دفع الكبد لتحويل كل السكريات التي تصل إليه إلى دهون.وهذا الأمر الذي قد يزيد أيضاً من ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لنايك.وبعد 40 دقيقة من تناول هذه المشروبات، ينتج الجسم مادة تسمى الدوبامين، تساعد في تحفيز بعض المراكز بالدماغ التي يحفزها تناول مخدر الكوكايين، ومن ثم يبدو الشخص مثل مدمني المخدرات إلى حد ما في هذه المرحلة.وأشار نايك إلى أن هذا التأثير يكون أكثر حدة إذا كان الشخص يتناول المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين بشكل منتظم.بعد 60 دقيقةبعد ساعة، يقول الخبراء إن هذه المشروبات يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع والعطش أكثر مما كنت عليه من قبل.ويزعم الخبراء أن هذه المشروبات تمتص السوائل من الجسم بالفعل ويمكن أن تجعلك تشعر بالانزعاج.كما أشاروا إلى أن القدر الضئيل من الرضا الذي تحصل عليه بعد تناول هذه المشروبات، فيما يخص السكريات، قد يقودك إلى مزيد من الرغبة في تناول الحلويات.

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