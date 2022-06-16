بالفيديو: بروفا ماجدة الرومي استعدادًا لأول حفل لها في جدّة

2022/06/16 | 17:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نشرت الفنانة ماجدة الرومي جانباً من بروفاتٍ، أجرتها استعداداً لإحياء حفلها ضمن فعاليات موسم جدة.

ويقام الحفل اليوم في مدينة جدة، وهو من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وظهرت ماجدة في الفيديو تغني في البروفات “عيناك ليالٍ صيفية”، وكتبت في الـ “بوست”: “ماجدة الرومي إلى المسرح لإجراء أول بروفات حفلها المرتقب في جدة”.

وتظهر الفنانة اللبنانية، وهي تعتلي المسرح، وتؤدي البروفات، في حين يقدم لها فريقها كعكةً.

ويُعدُّ هذا الحفل الأول لماجدة الرومي في مدينة جدة، ويقام على مسرح موسم جدة.

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