ضبـط متهـمين بـهـدر الـمال العام والاستـيلاء على عقارات الدولة

2022/06/16 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـهيئـة تضبـط متهـمين بـهـدرالـمال العام والاستـيلاء على عقارات الدولة – النزاهة : إيقاف إجراء مزايدة عقار وإعادة آخر في الديوانية وبابل أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة أفضت إلى إعادة عقاراتٍ تمَّ تأجيرها بثمنٍ بخسٍ، مُبيّنةً ضبط مُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة بينهم مسؤولون في بلديَّتي الديوانيَّـة وبابل.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ […]

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