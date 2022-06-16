انطلاق فعاليات مسابقة النخبة الوطنية الثالثة عشرة القرآنية في رحاب مسجد الكوفة المعظم

2022/06/16 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الخميس 16/6/2022 فعاليات

مسابقة النخبة الوطنية السنوية بنسختها

الثالثة عشرة لحفظ القرآن الكريم

وتلاوته المؤهلة للمسابقات الدولية،

التي أقامها المركز الوطني لعلوم

القرآن التابع لديوان

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