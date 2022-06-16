2022/06/16 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادي في التيار الصدري، اليوم الخميس، عن رفض زعيم التيار مقتدى الصدر، الاجتماع مع أي طرف سياسي خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اغلق بابه بوجه جميع القوى السياسية، فهو يرفض استقبال أي جهة وشخصية سياسية خلال المرحلة المقبلة، بعد اعلان انسحابه من العملية السياسية".وبين ان "هناك اتصالات تجري مع عدد من قيادات التيار الصدري من جهات وشخصيات مختلفة، بهدف التنسيق للقاء الصدر والاجتماع معه، لكن زعيم التيار رفض ذلك وابلغهم بان بابه مغلق حاليا بوجه جميع القوى السياسية دون استثناء أي طرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغلق بابه بوجه جميع القوى السياسية: لن استقبلكم !- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغلق بابه بوجه جميع القوى السياسية: لن استقبلكم !- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).