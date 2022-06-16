الإطار يعلن عن اجتماعات مقبلة مع القوى السياسية

2022/06/16 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعلن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، عن موعد بدء الحوار السياسي بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى لغرض المضي بتشكيل الحكومة، فيما رأى ان التيار الصدري حتى وان عاد فلن يستطيع تشكيل الحكومة ما لم يتوافق مع الجميع.وقال الصالحي في حديث لـ /المعلومة/، إن ” في الأيام القليلة المقبلة […]

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