التجارة توقف عمليات تسويق الحنطة في 3 مواقع بمحافظة صلاح الدين

2022/06/16 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إيقاف عمليات تسويق الحنطة في 3 مواقع بمحافظة صلاح الدين.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المركزية لتسويق الحنطة في الشركة قررت ايقاف عملية التسويق في سايلو الشرقاط ومجمع حبوب بيجي وسايلو تكريت اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي لليوم الخميس حيث سيكون التسلم ضمن نشاطات الفرع والمواقع اليومية".وأضاف، أن "قرار الايقاف جاء نتيجة التراجع النسبي لمعدل التسويق اليومي لكميات الحنطة المتسلمة في المواقع المؤشرة".

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