للمرة اﻷولى.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور الكاظمي

2022/06/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى

الشيعية عدا التيار الصدري، اليوم

الخميس، اجتماعا لمناقشة الأوضاع

السياسية.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان الاطار عقد اجتماعه حاليا

في منزل فالح الفيا

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