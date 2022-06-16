قرينة البراءة

2022/06/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي إياد محسن ضمد

المتهم بريء حتى تثبت إدانته..



هذا

المبدأ فرضته الفطرة الإنسانية السليمة

وجاد به الفقه القانوني المعتدل وواظب

على طرحه دعاة حقوق الانسان حتى ترسخ

كنص قانوني في دساتير الدول

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