تاسيس نادي سياسي في كربلاء يدعم صانع القرار وينضّج اداءه السياسي

2022/06/16 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء،

الحقوقي عباس فاضل الكمبر، الخميس، عن

تأسيس نادي سياسي في المحافظة، جاء ذلك

خلال جلسة أقامها مكتب مجلس النواب في

كربلاء، بعنوان "صناعة القرار مع

المجتمع المحلي" بح

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