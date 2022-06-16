2022/06/16 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون تكشف سبب حضور الكاظمي لاجتماع الاطار الشيعي (تغريدة)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون تكشف سبب حضور الكاظمي لاجتماع الاطار الشيعي (تغريدة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).