الصدر يكلف 6 أشخاص لإدارة مؤسسات للتيار (وثيقة)

2022/06/16 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ستة اشخاص لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار الصدري.وذكر المكتب الخاص للصدر في وثيقة وردت، لايرث نيوز، “حسب توجيهات السيد الصدر، يكلف الأشخاص المدرجة اسماؤهم أدناه كـ”مجلس إدارة” لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار الصدري”.وأدناه الوثيقة المتضمنة الاسماء:

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