توجيه جديد من الصدر (وثيقة)

2022/06/16 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، توجيها جديدا يخص إدارة المؤسسات التابعة للتيار.

وذكرت وثيقة صادرة عن مكتبه الخاص حصلت عليها (بغداد اليوم): "حسب توجيهات مقتدى الصدر يكلف مجلس إدارة لمتابعة المؤسسات التابعة للتيار".

ادناه نص الوثيقة:

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