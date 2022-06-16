قطع طريق كركوك - السليمانية احتجاجاً على ارتفاع اسعار البنزين (فيديو)

2022/06/16 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على مقطع مصور يوضح قيام المواطنين بقطع طريق كركوك - السليمانية احتجاجاً على ارتفاع اسعار البنزين.

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