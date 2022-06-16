2022/06/16 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر مطلع في الاطار لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هذه هي المرة الاولى التي يعقد فيها الاطار اجتماعه بحضور الكاظمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).