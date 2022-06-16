2022/06/16 | 18:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور: تشديد الاجراءات بشأن اخفاء معالم لوحات المركبات ووضع الملصقات غير النظامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/16 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: تشديد الاجراءات بشأن اخفاء معالم لوحات المركبات ووضع الملصقات غير النظامية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: تشديد الاجراءات بشأن اخفاء معالم لوحات المركبات ووضع الملصقات غير النظامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).