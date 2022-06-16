2022/06/16 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، اليوم الخميس، أن حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع يأتي لمناقشة الوضع الأمني للبلاد.وكتب الربيعي في تدوينة على منصة “تويتر” اطلعت عليها ايرث نيوز، أن “تواجد الكاظمي في اجتماع قوى الأطار التنسيقي عصر اليوم سببه التشاور مع الحكومة حول الوضع الأمني […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يجتمع بالكاظمي لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يجتمع بالكاظمي لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يجتمع بالكاظمي لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).