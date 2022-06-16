2022/06/16 | 18:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

غادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع الإطار التنسيقي، موضحا أن “اجتماع الإطار لايزال قائماً”.

واكد المصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن “الإطار التنسيقي بحث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سبل إنهاء الإعتداءات التركية وإيقاف محاولات إثارة الفوضى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يغادر اجتماع الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يغادر اجتماع الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).