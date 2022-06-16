الدفاع المدني تحصي عدد المخلفات الحربية التي تم إتلافها في ميسان

2022/06/16 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيأحصت مديرية الدفاع المدني في ميسان، اليوم الخميس، عدد المخلفات الحربية التي تم معالجتها وإتلافها في المحافظة حتى شهر نيسان الماضي.وقال مدير الدفاع المدني في ميسان العميد ربيع دينار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شعبة معالجة القنابل المنفلقة وغير المنفلقة في المديرية، عثرت على وعالجت قرابة 469 مقذوفاً ومخلفاً حربياً وقامت بتسليمها إلى الهندسة العسكرية بهدف إتلافها".وأضاف دينار، أن "هذه الحصيلة حتى شهر نيسان الماضي"، مشيراً إلى أن "هذه المقذوفات والمخلفات الحربية عثر عليها في مواقع الطيب وقرى الزبيدات في البادية الشرقية والشريط الحدودي وبعض المناطق داخل المدن".وتابع، أن "هناك مخلفات حربية تظهر خلال عمليات الحفريات داخل المدن يتم رفعها ومعالجتها وتسليمها للهندسة العسكرية بهدف الإتلاف".

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