وكالة الاستخبارات تعلن تدمير وكر للإرهابيين في كركوك (فيديو)

2022/06/16 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تدمير وكرا للإرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طائرات F_16 العراقية استهدفت وكرا للارهابيين في كركوك بثلاث ضربات مباشرة، حولت هذا الوكر الى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة".واضاف البيان، ان "المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس ابناء الشعب العراقي".

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