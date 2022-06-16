السيد الصدر يوجّه بتكليف شخصيات لإدارة مفاصل في التيار

2022/06/16 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بتكليف عدد من الشخصيات كمجلس إدارة، لإدارة مفاصل في التيار، وفقاً لما أعلنه مكتبه الخاص وكما مبين في أدناه.

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