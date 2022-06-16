600 حالة اصابة بالاسهال… صحة السليمانية تبين إجراءاتها لمواجهة الكوليرا

2022/06/16 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية أكد نائب مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، الخميس، أن الفرق الطبية دخلت في حالة إنذار لمنع انتشار الكوليرا في المحافظة.وقال عبد الله في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “أكثر من 600 حالة مصابة بالإسهال الشديد، بينها حالات إصابة بالكوليرا”.وأضاف “قمنا بتشكيل خلية أزمة لمنع انتشار مرض الكوليرا ونشرنا فرقنا الطبية وشددنا […]

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