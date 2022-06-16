تعليق جديد من لجنة النفط والغاز البرلمانية بشأن أزمة الوقود في بغداد- عاجل

2022/06/16 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجهت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الخميس، رسالة الى الجهات الحكومية المختصة بشأن أزمة الوقود في العاصمة العراقية بغداد.وقالت عضو اللجنة انتصار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أزمة الوقود في العاصمة العراقية بغداد، وعلى الجهات الحكومية المختصة التحرك سريعاً لانهاء هذه الازمة ومحاسبة كل شخص وجهة متورطة بهذه الأزمة".وبينت الموسوي ان "أزمة الوقود في العاصمة العراقية بغداد، حالياً ليست الأولى، فهي حصلت سابقاً وتتكر حالياً بسبب عدم وجود محاسبة حقيقية لاي جهة متورطة بهذه الازمة، كما وزارة النفط مطالبة بمتابعة ملف المحطات الاهلية بشكل دقيق لمنع تهريب المشتقات النفطية".

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