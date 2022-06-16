الكشف عن سبب وجود الكاظمي في اجتماع الإطار التنسيقي

2022/06/16 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد كشفت كتلة صادقون، اليوم الخميس، عن سبب وجود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع الاطار التنسيقي.

وقال النائب عن صادقون محمود الربيعي في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "تواجد الكاظمي في اجتماع الإطار التنسيقي هو للتشاور حول الوضع الأمني والإجراءات التي تحفظ الامن القومي وسلامة البلد من الاعتداءات التركية".ادناه نص التغريدة:

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