اتحاد كرة القدم المصري يعلن مصير إيهاب جلال مع المنتخب

2022/06/16 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد كرة القم المصري إقالة مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال، وتعيين أجنبي خلفا له، الخميس، وتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي

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