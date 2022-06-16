لجنة التخطيط الاستراتيجي تؤشر زخماً سكانياً في كربلاء.. ضغط يُرهق المؤسسات

2022/06/16 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية اليوم الخميس، أن محافظة كربلاء تشهد ضغطاً على مؤسساتها المحلية، بسبب الزيادة الحاصلة بالسكان.وقال عضو اللجنة النائب رائد الفتلاوي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “عدد سكان كربلاء تجاوز المليونين، ومؤسساتها تتعرض إلى ضغط، فضلاً عن طرق المحافظة التي بات تشهد زخماً في أعداد المركبات […]

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