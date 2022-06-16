ماكرون وشولتس ودراغي في زيارة دعم لاوكرانيا قبل قرار الترشح للاتحاد الاوربي  

2022/06/16 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفعية فرنسية من عيار 155 ملم من نوع كايزر على مواقع روسية في شرق أوكرانيا في 15 حزيران/يونيو 2022 © اف ب اريس ميسينيس كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الخميس بدعم اوكرانيا “بدون لبس” […]

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