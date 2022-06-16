2022/06/16 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة من الشركات الإيرانية في مجال البتروكيمياويات وأخرى صينية وإماراتية قالت إنها سهلت عمليات تصدير البتروكيماويات الإيرانية للخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على شركات "سهلت تصدير البتروكيماويات الإيرانية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على شركات "سهلت تصدير البتروكيماويات الإيرانية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).