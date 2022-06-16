بايرن ميونيخ يتمسك بمطالبه المالية ويبلغ برشلونة بسعر ليفاندوفيسكي

2022/06/16 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يتمسك نادي بايرن ميونخ بمطالبه المالية، مقابل الموافقة على رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الفريق نحو برشلونة الإسباني.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة سبورت “الكتالونية”، أن إدارة النادي البافاري تسعى للحصول على 40 مليون يورو دفعة واحدة، مقابل الإستغناء عن ليفاندوفسكي.

ولفتت إلى أن النادي الألماني رفض العرض الثاني من البارسا بقيمة 32 مليون يورو، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

في المقابل، يرى مسؤولو برشلونة أن 40 مليون يورو مبلغا ضخما يفوق قدراتهم المالية من ناحية، ولا يناسب حالة ليفاندوفسكي، لتقدمه في السن، وكذلك تبقي موسم واحد في عقده.

وذكرت سبورت أن “النجم البولندي بصدد تصعيد غضبه مجددا ضد مسؤولي بايرن ميونخ، لدفعهم إلى الاستغناء عنه، خصوصا أنه لا ينوي العودة إلى ألمانيا للانتظام في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت أيضاً أن “هناك اتفاقا بين إدارة برشلونة وليفاندوفسكي بشأن توقيع عقد مدته عامين مع التمديد لموسم ثالث”.

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