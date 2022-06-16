جَبْهَة الغاز في حرب أوكرانيا - تثبيت الهيمنة الصّهيونية في الوطن العربي - الطاهر المعز

2022/06/16 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز مقدّمةتعتمد معظم بُلدان الإتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من 40% من حاجته للغاز، من روسيا، بقيمة حوالي 118 مليون دولار في اليوم، فضلا عن 30% من حاجة أوروبا للفحم، وبعد مرور الشتاء، أعلن الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على روسيا بمقدار الثُّلُثَيْن في غضون عام، والإستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول العام 2030، ما يعني إيجاد إمدادات بديلة، من الجزائر ......





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