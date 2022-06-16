2022/06/16 | 19:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2pu9kVqXIu0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعنيف وحشي يدفع أما لأربعة أطفال إلى حرق نفسها والانتحار في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعنيف وحشي يدفع أما لأربعة أطفال إلى حرق نفسها والانتحار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).