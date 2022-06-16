2022/06/16 | 19:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AK_PJqaL9dI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي: من أوصل البلد إلى ما قبل الفتوى لا يستطيع مسك زمام التغيير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي: من أوصل البلد إلى ما قبل الفتوى لا يستطيع مسك زمام التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).