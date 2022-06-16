إصابة محمد السادس ملك المغرب بفيروس كورونا

2022/06/16 | 19:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن الديوان الملكي بالمغرب، اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.

وقال البروفيسور الحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، إن “العاهل المغربي أصيب بالفيروس من دون أعراض”.

وأكد بن اليمني، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان الملكي، ان ” الملك محمد السادس يمضي وقتاً للراحة الآن ولبضعة أيام”.

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