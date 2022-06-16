2022/06/16 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع بكرفانات في منطقة الشعلة ببغداد.وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت اليوم حريقاً اندلع بكرفانات تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في منطقة الرحمانية بحي الشعلة في العاصمة بغداد".وأضاف، أن "عملية الاطفاء تمت بشكل تام ولم يسجل الحريق أية خسائر بشرية".

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