حريق في منطقة الشعلة ببغداد

2022/06/16 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق في منطقة الشعلة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع بكرفانات تابعة إلى الشرطة الاتحادية في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد".

وبين أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد الحريق ونجحت بذلك".

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