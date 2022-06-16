2022/06/16 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن عضو الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام، إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر من منصبه، موجهًا له الشكر على ما قدمه.وكان منتخب مصر الأول قد تعرض لهزيمتين متتاليتين في المعسكر الماضي أمام إثيوبيا، في ثاني جولات تصفيات أمم إفريقيا، وعلى يد كوريا الجنوبية وديًا.وتعرض إيهاب جلال لانتقادات واسعة بسبب […]

ظهرت المقالة رسمياً..



الاتحاد المصري يقيل مدرب منتخب الفراعنة أولاً على ايرث نيوز.

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