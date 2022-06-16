بسبب الأزمة.. توجيه عاجل من النفط لمحطات الوقود

2022/06/16 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة النفط تؤكد استمرار عمل محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية في تجهيز المركبات

النفط: وجهنا بعمل محطات تعبئة الوقود على مدار 24 ساعة

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