صحة كردستان بشأن الكوليرا: الوضع مايزال تحت السيطرة

2022/06/16 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، ابيوم الخميس، أن وضع انتشار الكوليرا في الإقليم مايزال تحت السيطرة.وقال حويزي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "هناك أكثر من 650 إصابة بالإسهال الشديد والحاد، ولكن لدينا إجراءات خاصة لزيادة معدلات الرقابة".وأضاف أن "وزارة الصحة تتواصل مع الفرق الطبية، ولكن على المواطنين الالتزام وزيادة الرقابة الشديد خاصة في المطاعم والأسواق الشعبية، وأيضا الامتناع عن بعض الأكلات مثل الخضروات وغيرها".وأشار إلى أن "الوضع مايزال تحت السيطرة، ولم يشهد المرض انتشارا كبيرا ولدينا مستشفيات معدة للحالات الطارئة".

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